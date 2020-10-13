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اقتصادية قناة السويس تعمل على توطين 10 قطاعات صناعية

04:18 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
اقتصادية قناة السويس تعمل على توطين 10 قطاعات صناعية

خلال مشاركة يحيى زكي في منتدى غرفة الصناعة الفرنسي

كتبت- ياسمين سليم:

قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعمل على توطين 10 قطاعات صناعية توطينها في اقتصادية قناة السويس.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمنتدى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر اليوم الثلاثاء أن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على محورين أساسيين.

وتابع أن المنطقة علمت على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مناطقها وموانئها التابعة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات واستكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين لتلبية رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة.

وأشار إلى إصدار المنطقة دليل جمركي خاص بها والذي تضمن عدداً من التسهيلات والإعفاءات التي ستجعل المنطقة قادرة على التوجه نحو استقطاب استثمارات محددة.

وبحسب زكي فإن خطة المنطقة 2020-2025 هي "خلق الفرصة" التي تعمل حالياً على تنفيذها تتمثل في استقطاب صناعات محددة وإجراء دراسات حول بعض القطاعات الصناعية التي تحتاجها المنطقة لتوطين بعضها وتعظيم المكون المحلي في بعضها الآخر.

وقال إن المنطقة انتهت من دراسات 10 قطاعات صناعية من إجمالي 25 قطاعاً تمثلت في الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات.

يحيى زكي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاعات صناعية

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