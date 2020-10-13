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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

02:48 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.93% إلى مستوى 11291 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.69%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 161.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0.33% إلى مستوى 11397 نقطة.

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