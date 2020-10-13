مصراوي ينشر مقترح تطوير "الحديد والصلب" من الشركة الأوكرانية بتكلفة 250 مليون دولار (مستند)

كتبت – شيماء حفظي:

قالت مصادر بشركة الحديد والصلب المصرية، إن الشركة تدرس مقترحا لتطوير الشركة قدمته الشركة الأوكرانية فازماشيمبيكس، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار.

وحصل مصراوي على صورة ضوئية من العرض المقدم من الشركة بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، فيما قالت المصادر إنه سيتم مناقشة العرض خلال اجتماع رفيع المستوى في الحكومة الأسبوع المقبل.

وقالت شركة فازماشبيمكس، إنه "في إطار تنفيذ الاتفاقيات التي حددها بروتوكول الاجتماع السابع للجنة الحكومية المصرية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي بشأن تطوير التعاون في تحديث منشآت التعدين المصرية وإعادة بنائها، فإننا نجري مفاوضات مع مستثمرين دوليين – هم شركاء لشركات التعدين الأوكرانية – حول إمكانية الاستثمار في شركة الحديد والصلب المصرية بهدف تعظيم إنتاج منتجات التعدين النهائية السائلة في الأسواق المحلية والأجنبية".

وتضمن المقترح، تحديث الشركة المصرية للحديد والصلب واستعادة أدائها الطبيعي على مرحلتين، وفقا لتقييمات متخصصي الشركة والبيانات التي حصلت عليها الشركة مقدمة العرض، مع تنفيذ أعباء العمل التالية قدر المستطاع.

وتشمل المرحلة الأولى إعادة إنتاج ما لا يقل عن 900 ألف طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه الحالة من الضروري تحديث مصنع التلبيد وورشة التحويل، و آلة الصب المستمر وإنتاج الجير والدولوميت ومسار السكك الحديدية بين الفرن العالي (فرن الصهر) وورشة التحويل، وفقا للمقترح.

والمرحلة الثانية من تحديث شركة الحديد والصلب أشار المقترح إلى أنه من الضروري الترتيب لزيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون طن من المنتجات النهائية سنويا، وفي هذه المرحلة يجب ترميم الفرن العالي رقم 4 وترميم محطةالأكسجين رقم 2 وترميم المحطة المركزية للتحكم في توريد الطاقة.

وقالت شركة فازامشميبكس، إنه وفقا لخبرة علماء المعادن الأوكرانيين، يقدر تحديث مصانع التعدين وعبء العمل الموضح، بحوالي 250 مليون دولار، كما تقدر فترة استرداد أموال المشروع وإقامة عمل فعال وتوفير المواد الخام عالية الجودة بين 4 و 5 سنوات.

واقترحت الشركة أن يتم مناقشة المقترح خلال الاجتماع الثامن المقبل للجنة الحكومية المصرية الأوكرانية.

وأشارت الشركة، إلى أن المستثمرين الدوليين يفكرون بشكل أساسي في مشاريع لتحديث شركات التعدين، شريطة أن تكون بالموارد الخاصة بهم.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن تنفيذ التعاون الاستثماري وفق اتفاقيات الشراكة، والتي تمت مناقشة شروطها والتوقيع عليها من قبل الطرفين ويمكن مناقشة الأشكال المقبولة الأخرى للتعاون بين كلا الطرفين.

ووفقا للمقترح، فإنه من المفترض أن يتحمل الجانب المصري مسؤولية توريد المواد الخام اللازمة (فحم الكوك المعدني عالي الجودة وفقا للمواصفات العالمية وخام الحديد المخصب والجير والدولوميت والفيروسيليكون وسبائك المنجنيز الحديدي والعمال والطاقة والموارد الضرورية الأخرى).

كما سيرسل المستثمر بالإضافة إلى شركة فازماشيمبيكس موظفين مهندسين وفنيين مؤهلين تأهيلا عاليا إلى شركة الحديد والصلب المصرية و سيكونون مسؤولين عن الإشراف الفني والدعم لضمان التشغيل المستقر لجميع المراحل التكنولوجية لإنتاج المعدن وأعمال التسويق.