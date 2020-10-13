"O West" ترعى مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة 2020

القاهرة- مصراوي:

أعلنت مدينة «O West" المشروع العقاري الأول في القاهرة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، عن رعايتها لمهرجان الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي في دورته الرابعة، التي تعقد خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر 2020 بمدينة الجونة.

ويقام المهرجان هذا العام بمشاركة نجوم الفن والثقافة من مصر والعالم، للاستمتاع بأكثر من 65 عملا فنيا متنوعا ما بين الأفلام الطويلة والقصيرة، والأفلام الوثائقية.

وقالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المالكة لمدينة الجونة والشركة الأم للمهرجان والتي تقوم بإدارته هذا العام، إن رعاية "O West" لمهرجان الجونة يأتي استكمالاً لجهودها في النهوض بالقطاعين السياحي والفني ووضع بصمة واضحة ضمن جهود دعم القطاع السياحي المصري، وفي ظل النجاح المذهل الذي حققه المهرجان على مدار الأعوام الماضية، مما ساهم في وضع مصر على خريطة المهرجانات الإقليمية والعالمية.

وسوف تقوم "O West" هذا العام بتنظيم العديد من الأنشطة الفنية للحاضرين للمساهمة في إثراء المهرجان على مدار أيام انعقاده.

وقال المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم للتنمية القابضة ومؤسس مدينة الجونة: "نؤمن بالدور المحوري للفن والثقافة في تنمية المجتمع، وبأن المنجزات الإبداعية هي محرك فعال للنمو المحلى والإقليمي، ونحن ملتزمون بدعمها وتطوير البنية التحتية التي تحافظ على استدامة هذا النمو".

وأوضح أن المهرجان يهدف لتحفيز تطوير السينما في العالم العربي، مشيرًا إلى أنه تم دعوة عدد كبير من الفنانين وصناع السينما العالميين للمشاركة في المهرجان مما يبعث رسالة إيجابية عن مصر.

وقال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة "تقوم مدينة "O West" أول مدينة سكنية لشركة أوراسكوم للتنمية في القاهرة برعاية مهرجان الجونة السينمائي للعام الثالث على التوالي من خلال تقديمها كامل الدعم لمدينة الجونة والمهرجان".

وأضاف "ستقوم مدينة «O West» بنقل تجربة "الجونة" الاستثنائية بكل ما فيها إلى سكان القاهرة، فنسعى في شركة »أوراسكوم للتنمية« إلى تقديم مشروعات متميزة لعملائنا تقوم على مفهوم بناء مدن متكاملة وتقوم استراتيجيتنا على نقل خبرتنا وقصص نجاحنا المتنوعة إلى وجهاتنا المختلفة في السبع دول التي نعمل بها. فمدينة «O West» مدينة جديدة بخبرة أكثر من 30 عام".