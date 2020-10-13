إيديتا تلجأ للتحكيم الدولي في خلافها مع مجموعة شيبيتا اليونانية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية إنها بدأت أمس السير في إجراءات التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بشأن خلافها مع مجموعة شيبيتا اليونانية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن هذه الإجراءات جاءت بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لبحث وتقييم الوضع القانوني بشأن الخلاف بين الشركتين.

وقالت إيديتا سابقًا إنها لم تتلق أي دعم فني من الشركة اليونانية رغم وجود عقد بقيمة 150 ألف يورو سنويًا وقع بين الطرفين في أبريل 2011 وتم تعديله في 2013، وجرى إنهاء العقد بشكل ودي في 2016.

وكانت الشركة اليونانية قد شاركت في تأسيس شركة إيديتا مع عائلة برزي في 1996، كما تمتلك شركتها التابعة إكسودور ليمتد نسبة 13% من أسهم إيديتا بعد أن باعت جزءًا من حصتها عند طرح إيديتا للاكتتاب في 2015.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.