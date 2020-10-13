الحديد والصلب المصرية تبدأ إجراءات فصل المناجم في شركة مستقلة

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة الحديد والصلب المصرية، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن الجمعية العامة غير العادية وافقت على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قال لمصراوي أمس، إن الجمعية غير العادية، وافقت على مقترح التقسيم وفصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، فيما سيتم طرح الشركة الجديدة للتداول في البورصة.

وأوضحت الشركة في بيانها، اليوم، أن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

وتضمن قرار الجمعية، أن تشكل شركة الحديد والصلب لجنة لإعداد التقييم بالقيمة الدفترية بمناسبة الانقسام إلى شركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.

كما تختص اللجنة، بإعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على لجنة التحقق المشكلة وفقاً للمادة 19 من القانون 303 لعام 1991 والمعدلة بالقانون رقم 185 لعام 2020 ، مع مراعاة المادة رقم 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي تمهيداً للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على التقسيم واعتماد كافة الإجراءات وفقاً للقواعد القانونية الواجبة وطبقاً للمذكرة المعروضة.

كما قررت الجمعية تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع التعديلات الواردة بالقانون 185 لعام 2020( تعديل المواد 21 -22-24-27-28-39-40-44-47-55).

وأشار البيان إلى أن الجمعية العمومية العادية، اعتمدت تشكيل مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية لدورة 2020-2023 لمدة 3 سنوات اعتباراً من 7 أكتوبر 2020.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.