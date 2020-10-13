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ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

11:09 ص الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
ارتفاع البوري وتراجع المكرونة.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

كما زاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها، وارتفع أيضا سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وفي المقابل، انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 8 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 24 و30 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البوري

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