أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

وزير قطاع الأعمال العام: طرح الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة

10:45 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
وزير قطاع الأعمال العام: طرح الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة

هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال

كتبت شيماء حفظي :

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة المصرية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب اليوم الاثنين على تقسيم الشركة.

وتضمن قرار الجمعية فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

وقال محلل بسوق المال لمصراوي إن قيد الشركة الجديدة في البورصة سيكون مكملا لأسهم شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.
وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء إجراءات التقسيم وتأسيس الشركة الجديدة سيكون على الشركة التقدم بأوراق القيد ليتمكن حاملوا الأسهم من تداولها في سوق المال.

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال البورصة المصرية شركة الحديد والصلب

الخبر التالى:

وزير قطاع الأعمال يدعم "غزل المحلة" قبل مباراة الصعود للدوري الممتاز (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أول تعليق من الزمالك على إصابة محمود علاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا