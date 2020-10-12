وزير قطاع الأعمال العام: طرح الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة

كتبت شيماء حفظي :

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمصراوي إن الوزارة تنوي قيد الشركة المنقسمة من الحديد والصلب في البورصة المصرية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب اليوم الاثنين على تقسيم الشركة.

وتضمن قرار الجمعية فصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

وقال محلل بسوق المال لمصراوي إن قيد الشركة الجديدة في البورصة سيكون مكملا لأسهم شركة الحديد والصلب المصرية القاسمة.

وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء إجراءات التقسيم وتأسيس الشركة الجديدة سيكون على الشركة التقدم بأوراق القيد ليتمكن حاملوا الأسهم من تداولها في سوق المال.