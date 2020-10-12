شعبة الأدوية: لا نقص بمستحضرات الفيتامينات.. وزيادة في الطلب للوقاية من "الانفلونزا الموسمية"

كتبت- دينا خالد:

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن ما يتم تداوله عن نقص بعض أنواع الفيتامينات وأدوية المناعة بشكل عام غير صحيح.

وأوضح عوف أن هناك سحبا كبيرا على بعض أنواع منتجات الأدوية "فيتامين سي" المتعارف عليها بين الناس، مثل سي ريتارد وفيتاسيد، ولكن هناك أنواعا كثيرة أخرى لفيتامين سي متوفرة.

وأرجع الإقبال المتزايد على فيتامين سي إلى موسم الإنفلونزا واقتراب بدء العام الدراسي الجديد، حيث يستخدمه أولياء الأمور لتقوية مناعة الأطفال.

وأضاف عوف أن منظمة سلامة الغذاء طرحت نحو 5 أنواع جديدة من فيتامين سي لكن أغلب الناس لا يعرفون أسماءها.

ونصح عوف المواطنين عند عدم توافر النوع الذي يريده من الفيتامينات بطلب النوع البديل من الصيدلي.

وأشار إلى أن الشركات تعمل على ضخ كميات كبيرة من الفيتامينات وأدوية المناعة خلال الفترة المقبلة تحسبا لأي موجة أخرى لفيروس كورونا، وموسم الإنفلونزا الموسمية.

وكان الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات ارتفع بالصيدليات، مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، خلال يونيو الماضي، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 300% مقارنة بما كان عليه قبل أزمة كورونا، بحسب ما قاله عوف لمصراوي في وقت سابق.

وأدت زيادة الطلب خلال شهر يونيو، على هذه النوعية من الأدوية، إلى نقص المعروض منها بالصيدليات، مما جعل شركات الأدوية تكثف إنتاجها لتطرح أكثر من مليون عبوة في شهر يوليو الماضي.