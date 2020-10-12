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تبدأ بـ49 جنيهًا.. ننشر المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية "نموذجية ـ عادية" - مستند

03:30 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
تبدأ بـ49 جنيهًا.. ننشر المصروفات الدراسية بالمعاهد الأزهرية "نموذجية ـ عادية" - مستند

الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

كتب - محمود مصطفى:

حصل مصراوي على تفاصيل المصروفات الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة بالمعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالمعاهد الأزهرية بالمحافظات يومي السبت والأحد المقبلين، طبقا لظروف كل منطقة.

ونص المنشور الذي حصل مصراوي على نسخة منه على أن تكون مصروفات المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية كما يلي:

ـــ المعاهد النموذجية:

مرحلة "التمهيدى" التأسيس 200 جنيه ومصاريف العملية التعلمية 100 جنيه.

المرحلة الابتدائية نقل وشهادة 200 جنيه مصاريف تأسيس و100 جنيه مصاريف العملية التعليمية.

المرحلة الإعدادية نقل وشهادة 200 جنيه مصاريف تأسيس و120 جنيهًا مصاريف العملية التعليمية.

المرحلة الثانوية نقل وشهادة 200 جنيه مصاريف تأسيس و130 جنيهًا مصاريف العملية التعليمية.

ــ المعاهد العادية

مرحلة "التمهيدى" 49 جنيها.

المرحلة الابتدائية نقل وشهادة 49.5 جنيه.

المرحلة الإعدادية نقل وشهادة 59.5 جنيه.

المرحلة الثانوية نقل وشهادة 72.5 جنيه.

ومن جانبه، قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن المعاهد أنهت الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل.

وأضاف خليل في تصريحات لمصراوي، الاثنين، أنه تم التنبيه على المناطق بضرورة اتخاذ أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للتصدي لأي محاولة لانتشار فيروس كورونا.

المعاهد الأزهرية المصروفات الدراسية العام الدراسي الجديد

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