غداً.. طرح كراسات شروط لـ 1657 وحدة صناعية للمستثمرين في 7 محافظات

تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية لطرح كراسات الشروط لنحو 1657 وحدة صناعية جديدة، غدا الثلاثاء، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 محافظات، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.

وبحسب بيان اليوم، فإن الـ 7 محافظات هي الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا الطرح يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد، وتشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق.

وأضافت أن الوزارة تقدم تيسيرات كبيرة وغير مسبوقة للمستثمرين في هذا الطرح، من بينها تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 300 و500 جنيه في بعض الحالات، وأيضا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض.

وقالت وزيرة الصناعة، إن الوحدات سيتم تخصيصها للمستثمر بنظام التمليك بأسعار تنافسية، أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيه للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

وبحسب جامع، فإن مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة تتراوح بين 144 متر مربع و 792 متر مربع، مشيرة إلى أنه يسمح للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة .

وقال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن سحب كراسات الشروط يستمر حتى الاثنين الموافق 2 نوفمبر المقبل.

وأضاف الزلاط أن الهيئة ستقوم باستقبال طلبات المتقدمين ممن سحبوا كراسات الشروط حتى الاثنين 23 نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن كراسات الشروط وكذلك تقديم الطلبات ستكون متاحة بمقر الهيئة وفي فروعها بالمحافظات المشار إليها وكذا أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات.

وقال الزلاط إنه تيسيراً على المستثمرين سيتم إتاحة الكراسات إلكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية اضغط هنا.

وأضاف أنه سيتم الإجابة عن استفسارات للمستثمرين ممن لديهم النية في التقدم على الوحدات الجديدة من خلال الخط الساخن الخاص بالهيئة 19780 وكذا الخط الساخن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 16733 لتوضيح الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

وأوضح الزلاط، أن الوحدات المطروحة موزعة على النحو التالي: 169 وحدة بمنطقة مرغم بالإسكندرية مخصصة للصناعات البلاستيكية، و159 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر أنشطة هندسية وغذائية ونسيج وكيماوية بسيطة ومواد بناء ديكورية، و206 وحدة بمنطقة البغدادي بالأقصر مخصص لمشروعات هندسية وغذائية وكيماوية ومفروشات وملابس، ومواد بناء ديكورية.

كما تشمل 266 وحدة بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف أنشطة غذائي وهندسية وكيماوية بسيطة ومعدني، و68 وحدة صناعات غذائية وهندسية وكيماوية، و 611 بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أنشطة مفروشات وملابس وهندسية وكيماوية، و 178 وحدة بمنطقة غرب جرجا بمحافظة سوهاج صناعات غذائية وهندسية وكيماوية، وفقا لقول زلط.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بتوقيع عدة بروتوكولات مع البنوك الوطنية والخاصة لتوفير التمويل اللازم للمستثمر الصناعي للحصول على الوحدة، وذلك تحت مظلة مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير نظام سداد ميسره ثمن الوحدة الصناعية.

وأشار الزلاط إلى التنسيق الكامل بين الهيئة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للترويج للمجمعات الصناعية وكذا تمويل المستثمرين ورواد الأعمال أصحاب تلك الوحدات لشراء الماكينات، والخامات، ومستلزمات الإنتاج في تلك المجمعات، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية على أقساط ميسرة، بالإضافة إلى تقديم المساعدة في استخراج المستندات والتراخيص وتقديم خدمات التدريب والدعم الفني والتسويق لأصحاب المصانع لتوفير كافة سبل النجاح لمشروعاتهم والبدء فورا في الإنتاج.