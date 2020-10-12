"إل جي" تستثمر 50 مليون دولار للتوسع في التصنيع في مصر

كتب- علاء حجاج:

قال بيلي كيم المدير التنفيذي لشركة إل جي في مصر، إن الشركة رصدت استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لإنشاء خطوط لإنتاج الغسالات الأتوماتيك في مصر، فيما تخطط الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات لإنشاء خطوط إنتاج شاشات التليفزيون المميزة "OLED".

وأضاف كيم أن الشركة تخطط لزيادة صادراتها من مصر للغسالات وشاشات التليفزيون خلال الأعوام المقبلة لتصل نسبة الصادرات إلى نحو 70% بينما يتم تخصيص 30% للسوق المحلي.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الإنترنت لإطلاق أجهزة فلتر هواء ذكية بالسوق المصري.

وعن تأثر شركة ال جي بجائحة فيروس كورونا، قال كيم إن مبيعات الشركة تأثرت على المستوى العالمي وليس في مصر فقط وذلك خلال الربع الثاني من عام 2020، إلا أن مبيعات الربع الثالث شهدت نموا قويا وخاصة بالسوق المصري.

وذكر أن تداعيات أزمة كورونا دفعت مبيعات التجارة الإلكترونية إلى الزيادة في مصر ولذلك ستركز الشركة على التوسع بها الفترة المقبلة.