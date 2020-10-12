مصر في المركز الرابع عربيًا بمؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

احتلت مصر المركز الرابع عربيًا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء فيروس كورونا، الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وتتخذ من سويسرا مقرا لها.

ويقيم المؤشر الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي.

يضم المؤشر 122 دولة اختيارها بناء على توافر البيانات، ويستخدم مجموعة بيانات مصممة خصيصا لقياس ثلاثة محاور رئيسية هي مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية.

وجاءت مصر في المركز الرابع عربيًا و70 عالميًا في قائمة الدول التي ضمها المؤشر.

واحتلت الإمارات المركز الأول عربيًا و37 عالميًا، والسعودية في المركز الثاني عربيًا و48 عالميًا.

احتلت الكويت المركز الثالث عربيًا و54 عالميًا، ومصر في المركز الرابع و70 عالميًا والأردن في المركز الخامس عربيًا و79 عالميًا.

جاءت المغرب في المركز السادس عربيًا و86 عالميًا والجزائر في المركز السابع عربيًا و93 عالميًا ولبنان في المركز الثامن عربيًا و97 عالميًا، وتونس في المركز التاسع عربيًا و102 عالميًا.

ويهدف المؤشر لتقديم طرح واف يناقش مخاطر الركود لفترة طويلة وكيفية صياغة استراتيجيات تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتمكن الدول في ذات الوقت من اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.