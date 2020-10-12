نوبل للاقتصاد تذهب للأمريكيين بول ميلجروم وروبرت ويلسون

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين فوز الأمريكيين بول ميلجروم وروبرت ويلسون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020.

تبلغ قيمة الجائزة هذا العام 1.1 مليون دولار، بحسب ما أعلنته الأكاديمية.

وبحسب بيان من الأكاديمية السويدية منحت الجائزة للعالمين الأمريكيين بسبب أبحاثهم بخصوص المزادات التجارية.

وأضافت أنهما أدخلوا تحسينات على أنظمة المزادات، كما اخترعوا أشكالًا جديدة من المزادات التجارية.

درس الفائزان كيفية عمل المزادات، واستخدموا أيضًا رؤاهم لتصميم أشكال مزادات جديدة للسلع والخدمات التي يصعب بيعها بالطريقة التقليدية، مثل الترددات اللاسلكية، وفقًا لبيان الأكاديمية.

وأضافت استفاد من اكتشافاتهم البائعين والمشترين ودافعي الضرائب في جميع أنحاء العالم.

وبحسب البيان فإن روبرت ويلسون، طور نظرية مزادات الأشياء ذات القيمة المشتركة، وهي قيمة غير مؤكدة مسبقًا ولكنها في النهاية هي نفسها للجميع.

تشمل الأمثلة القيمة المستقبلية للترددات الراديوية أو حجم المعادن في منطقة معينة.

وقال البيان إن بول ميلجروم صاغ نظرية أكثر عمومية للمزادات لا تسمح بالقيم المشتركة، ولكن أيضًا بالقيم الخاصة التي تختلف من عارض إلى آخر.

وحلل ميلجروم استراتيجيات عروض الأسعار في عدد من المزادات المعروفة، موضحًا أن الشكل سيمنح البائع أرباحًا متوقعة أعلى عندما يتعلم مقدمو العروض المزيد حول القيم المقدرة لبعضهم البعض أثناء تقديم عروض الأسعار.