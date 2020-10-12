مصر الجديدة تدرس بيع 240 فدانًا بمدينة نيو هليوبوليس

كتبت-شيماء حفظي:

تدرس شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عروضا لبيع مساحة أرض 240 فدانا شمال مدينة نيو هليوبوليس.

وقال تامر محمد ناصر العضو المنتدب للشركة في مؤتمر إعلان خطة تطوير الشركة اليوم الاثنين إنه من المتوقع البت في هذه العروض خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن الاتجاه لبيع هذه الأراضي لتوفير سيولة مالية لتمويل خطة التطوير قصيرة المدى خلال العام المقبل.

وقالت سهر الدماطي، العضو المنتدب المالي للشركة، إن الشركة لا تتجه لبيع الأراضي بشكل كبير حيث أن الشركة تستهدف بيع نسبة بين 4 و5% من الأراضي وهو نشاط من بين أنشطة الشركة.

وأضافت أن الشركة تتفاوض أيضا مع عدد من البنوك تصل إلى 5 بنوك لتوفير تمويلات تساعد في تنفيذ الخطة.

وبحسب ناصر، فإنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير الميريلاند شكل كامل خلال العام المقبل.

وأوضح أن مشروع غرناطة قارب على الانتهاء وستبحث الشركة عن فرص استثمارية خلال الشهور المقبلة لاستغلاله.

وأشار إلى أن هناك مخطط لتطوير مدينة نيو هيلوبوليس على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام المقبل.

كما سيتم العمل على تطوير خدمات ومرافق المدينة لخدمة سكان مصر الجديدة الحاليين كما سيتم التعامل مع مخالفات البناء بحسب رئيس الشركة.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار 400 فدان لتطويرها بشكل ذاتي خلال الربع الثالث من العام المقبل.

كما سيتم المشاركة مع بعض المطورين العقاريين على مساحة 500 فدان يتم تحديدها وفقا لرئيس الشركة.

وقال إن خطة التطوير ستتضمن إعادة فتح البيع من مخزون العقارات لدى الشركة.

وبحسب نصر فإنه سيتم التعامل مع شركات دراسات واستشارات للوصول إلى مخطط عام لمدينة هيلوبارك خلال العام المقبل.

كما سنطرح تفاوض مع مطورين عقارين على مساحة أرض بالإضافة إلى تطوير 200 فدان بجهود ذاتية وفقا لرئيس الشركة.