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رئيس الشركة: مصر الجديدة للإسكان تمتلك أصولًا بقيمة 100 مليار جنيه

10:54 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
رئيس الشركة: مصر الجديدة للإسكان تمتلك أصولًا بقيمة 100 مليار جنيه

خلال مؤتمر صحفي للشركة

كتبت- شيماء حفظي:

قال خالد زكريا العادلي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للاسكان، إن شركته تمتلك أصولا عقارية بقيمة 100 مليار جنيه تتضمن مدينة نيوهليوبوليس ومحفظة أراضي كبيرة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن خطة التطوير تستهدف إعادة الشركة إلى سابق عهدها وتحديد نقاط القوة والضعف وللوقوف على إمكانيات الشركة ووضع رؤية للشركة خلال الفترة القادمة.

وحدد العادلي 5 محاور للاستراتيجية تشمل تطوير مدينة نيو هليوبوليس لترتقي إلى مدينة متكاملة تنمية هليو بارك على طريق السويس، وتطوير الأصول العقارية بما لا يضر النسق الحضاري وإعادة هيكلة الشركة وتوفير الموارد المالية.

خالد زكريا العادلي شركة مصر الجديدة للاسكان

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