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رئيس القابضة للتشييد: نستهدف من تطوير مصر الجديدة للإسكان تحسين المنتج والخدمات

10:39 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
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كتبت-شيماء حفظي:

قال المهندس، هشام أبو العطا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إن الهدف الأساسي لخطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان هو تحسين صورة الخدمات التي تقدمها الشركة وتقديم خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أبو العطا في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين لإعلان خطة التطوير أن الخطة بدأت بتغيير مجلس إدارة الشركة واختيار كفاءات في سوق التطوير العقاري.

وقال رئيس الشركة القابضة إن شركة مصر الجديدة تتمتع بدعم كامل من الوزارة والقابضة للتشييد.

هشام أبو العطا الشركة القابضة للتشييد والتعمير شركة مصر الجديدة للإسكان التطوير العقاري

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