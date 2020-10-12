ارتفاع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت الكوسة، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي بين 25 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجع سعر كيلو البرتقال البلدي، جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 5 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها