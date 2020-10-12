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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:15 ص الإثنين 12 أكتوبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% إلى مستوى 11385 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.24%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.29% إلى مستوى 11360 نقطة.

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