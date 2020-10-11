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التضامن تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب أسر تكافل الحاصلين على 90% أو أكثر بالثانوية العامة

08:41 م الأحد 11 أكتوبر 2020
التضامن تتحمل المصاريف الجامعية لطلاب أسر تكافل الحاصلين على 90% أو أكثر بالثانوية العامة

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد تحمل الوزارة مصاريف طلاب أسر برنامج الدعم النقدى "تكافل" الحاصلين على ما يزيد على 90 % بالثانوية العامة طوال دراستهم الجامعية.

وأضافت في بيان صحفي أن تحمل المصروفات يأتي بشرط أن يستمروا فى تفوقهم ويحصلوا على تقدير "جيد" على الأقل خلال فترة الدراسة الجامعية.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2020، والتى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى اليوم.

مصروفات الجامعات تكافل وكرامة نيفين القباج وزارة التضامن

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