هبطت بالتضخم في سبتمبر.. لماذا تراجعت أسعار الفاكهة والدواجن والأسماك؟

كتبت- شيرين صلاح:

قاد تراجع أسعار الفاكهة والدواجن والأسماك في الأسواق إلى استقرار معدل التضخم الشهري في شهر سبتمبر عند نفس مستوى أسعار شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال بيان من الجهاز، أمس إن استقرار معدل التضخم يعود إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة -7.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -1.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.4%.

تراجع الفاكهة

وقال حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أبرز الأنواع التي انخفضت أسعارها خلال الشهر الماضي وأدت إلى تراجع معدل التضخم: العنب بأنواعه، والمانجو بأنواعها، والجوافة، والموالح.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، فإن سعر كيلو العنب البناتي الأصفر يتراوح بين 4 و6 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها، وسعر كيلو الليمون بين 2 جنيه و6 جنيهات، وسعر كيلو الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو المانجو العويس بين 17 و23 جنيها، وسعر كيلو المانجو الهندي بين 10 جنيهات و20 جنيها، وسعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها، وسعر كيلو المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وذكر النجيب، إن باقي أسعار الخضروات تشهد استقرارا مثل البطاطس والبصل مع وفرة المعروض منها بالأسواق.

تراجع الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن خلال شهر سبتمبر الماضي، مع تراجع الطلب على الشراء، مما أدى إلى حدوث خسائر كبيرة لدى المربين، مع احتمالية خروج العديد من صغار المربين مع استمرار خسائرهم إلى الآن قبل موسم الشتاء.

وتتسبب ارتفاع تكلفة العلف والتربية عن البيع للمستهلك بالأسواق إلى حدوث خسائر للمربين، وساهم تراجع أسعار الدواجن في انخفاض معدل التضخم خلال سبتمبر.

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الأحد، بالمزرعة تصل إلى 21 جنيها، ويباع بالأسواق بسعر يصل إلى 26 جنيها.

وبحسب السيد، يعتبر هذا السعر أقل من السعر الذي من المفترض أن يباع به بالمزارع.

وأضاف عبد العزيز، أن السعر الذي يجب أن تباع به كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة بنحو 23 جنيها، على أن يباع للمستهلك بسعر يصل إلى 28 جنيها، حتى لا يحقق خسائر.

ويتراوح سعر كرتونة البيض بنحو 32.5 جنيه بالمزرعة، وتباع بسعر يتراوح بين 36 و37 جنيها للمستهلك.

كما يتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 26 و27 جنيها بالمزرعة، وتباع بين 32 و33 جنيها بالأسواق.

انخفاض الأسماك

تراجعت أسعار الأسماك خلال الشهرين الماضيين، نظرا لوفرة المعروض بالأسواق خلال موسم إنتاج المزراع، بالإضافة إلى موسم الصيد من البحر الأحمر.

ووفقا لقول عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أنه خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام يكثر إنتاج مزارع الأسماك مما أدى لانخفاض أسعار السمك البلطي بالأسواق لأقل مستوياتها منذ فترة.

وذكر عبده، أنه خلال منتصف سبتمبر المقبل يبدأ الصيد من منطقة البحر الأحمر، وسيكثر الإنتاج من المكرونة والكابوريا.