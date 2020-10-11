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مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

02:52 م الأحد 11 أكتوبر 2020
مشتريات عربية وأجنبية تصعد بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.29% إلى مستوى 11360 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.97%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 129.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 1.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 130.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة 1.62% إلى مستوى 11326 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX30 مؤشر EGX100

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