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المعدل السنوي للتضخم الأساسي يقفز إلى 3.3% خلال سبتمبر الماضي

12:48 م الأحد 11 أكتوبر 2020
المعدل السنوي للتضخم الأساسي يقفز إلى 3.3% خلال سبتمبر الماضي

البنك المركزي المصري

كتب- مصطفى عيد:

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 3.3% في سبتمبر الماضي مقابل 0.8% في أغسطس الماضي.

وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل مستوى 0.1% في سبتمبر الماضي مقابل مستوى سالب 0.2% خلال أغسطس الماضي، ومقابل مستوى سالب 2.3% في سبتمبر 2019

وسجل معدل التضخم الشهري مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية في سبتمبر الماضي مقابل مستوى سالب 0.3% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.

وأظهرت بيانات الجهاز أمس، تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي لإجمالي الجمهورية ليسجل في سبتمبر الماضي 3.3%، مقابل 3.6% في أغسطس.

بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.

ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.

البنك المركزي المصري المعدل الشهري للتضخم المعدل السنوي للتضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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