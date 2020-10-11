المعدل السنوي للتضخم الأساسي يقفز إلى 3.3% خلال سبتمبر الماضي
كتب- مصطفى عيد:
قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 3.3% في سبتمبر الماضي مقابل 0.8% في أغسطس الماضي.
وأضاف المركزي في بيان، أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل مستوى 0.1% في سبتمبر الماضي مقابل مستوى سالب 0.2% خلال أغسطس الماضي، ومقابل مستوى سالب 2.3% في سبتمبر 2019
وسجل معدل التضخم الشهري مستوى "صفر" لإجمالي الجمهورية في سبتمبر الماضي مقابل مستوى سالب 0.3% في شهر أغسطس الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وأظهرت بيانات الجهاز أمس، تراجع معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي لإجمالي الجمهورية ليسجل في سبتمبر الماضي 3.3%، مقابل 3.6% في أغسطس.
بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال سبتمبر إلى 3.7% مقابل 3.4% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز.
ولا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
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