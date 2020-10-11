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ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:30 ص الأحد 11 أكتوبر 2020
ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و30 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 54 و60 جنيها، كما سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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