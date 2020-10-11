تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و 16 جنيها، بتراجع جنيهين.
الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.
البامية بين 12 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.
البرتقال السكري بين 6 جنيهات و11 جنيها.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و4 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.
المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.
المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها
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