تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال البلدي جنيها واحدا، اليوم، ليتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.75 و 2.75 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و 16 جنيها، بتراجع جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيه.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و4 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و45 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و14 جنيها