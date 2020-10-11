البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.44% إلى مستوى 11377 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.78%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.92%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة 1.62% إلى مستوى 11326 نقطة.