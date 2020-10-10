"اتصال" تطلق مسابقة "طارق كامل" للإبداع والابتكار في الذكرى السنوية لوفاته

كتب- علاء حجاج

أطلقت جمعية اتصال" الدورة الأولى لجائزة سنوية لأفضل فكرة تكنولوجية أو شركة ناشئة تعم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه بمساهمة أكثر من 13 شركة وعدد من خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تحمل الجائزة اسم طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.



وقال محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال إن المؤسسين للجائزة قد توافقوا على أن تقوم جمعية اتصال بإدارة جائزة الدكتور طارق كامل تعزيزا لروح الابتكار والإبداع وافساح المجال وتسليط الضوء على شباب المبتكرين في القطاع.

ويشترط أن تخدم الفكرة الشركة الناشئة إحدى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن تقدم حلاً تكنولوجياً يعود بالفائدة على المجتمع المحلي أو العالمي.

أضاف أنه قد تم تشكيل لجنة من كبار خبراء القطاع والمساهمين في الجائزة لتقييم الأفكار والشركات المتقدمة وتحديد الفائز بالجائزة كما تم الإعلان عن شروط التقدم للمسابقة.