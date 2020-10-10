أسعار الذهب تستمر بالارتفاع.. والجرام يقفز 3 جنيهات بالسوق المحلي

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 3 جنيهات في السوق المحلي، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 837 جنيها مقابل 834 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 718 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 956 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6696 جنيها.

وعالميا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات أمس الجمعة؛ ليصل السعر إلى 1935 دولارًا للأوقية، وفقا لنجيب.