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المالية: 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

11:20 ص السبت 10 أكتوبر 2020
المالية: 7.1 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية فى سبتمبر

وزارة المالية

كتب- مصطفى عيد:

قال بيان لوزارة المالية، اليوم السبت، إنه تم صرف عدد من الاتاحات العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة 7.1 مليار جنيه.

وأضاف البيان أن هذه الاتاحات تأتي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، ودعم اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق، ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم الأدوية وألبان الأطفال، والشركة القابضة للغزل والنسيج، والهيئة الوطنية للإعلام؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن وزارته تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالي للجهات الإدارية المختلفة، وتحرص على تلبيتها في ضوء الاعتمادات المقررة، بمراعاة تحقيق المصلحة العامة.

وأوضح البيان، أن الإتاحات تضمنت 4 مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تُمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز.

وتضمنت الاتاحات 160 مليون جنيه لوزارة الصحة لصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات؛ نظير جهودهم الكبيرة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد ورعاية المرضى.

وتشمل الاتاحات النقدية نحو مليار 409 ملايين جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لسداد تعويضات نزع ملكية أراضي بعض المشروعات لرفع كفاءة الطرق، و21 مليونًا و400 ألف جنيه لوزارة الطيران المدني قيمة تكاليف رحلات الشحن الجوي للأدوية والمستلزمات الطبية لـ 20 دولة أفريقية.

أشار البيان إلى أن الاتاحات خلال شهر سبتمبر الماضي تضمنت أيضًا 149 مليونًا و900 ألف جنيه لدعم هيئة نقل الركاب، و44 مليونًا و800 ألف جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وزارة المالية الهيئات السلعية والخدمية الهيئة العامة للسلع التموينية اشتراكات الطلبة بمترو الأنفاق توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

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