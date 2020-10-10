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التضخم السنوي يواصل التراجع ويسجل 3.3% في شهر سبتمبر

09:16 ص السبت 10 أكتوبر 2020
التضخم السنوي يواصل التراجع ويسجل 3.3% في شهر سبتمبر

سوق الخضار

كتبت-ياسمين سليم:

واصل معدل التضخم السنوي في مصر التراجع خلال شهر سبتمبر الماضي مسجلًا 3.3% مقارنة بشهر أغسطس الذي سجل 3.6% في إجمالي الجمهورية، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت.

وسجل بذلك التضخم السنوي تراجعًا للشهر الثالث على التوالي.

واستقر معدل التضخم الشهري في شهر سبتمبر عند نفس مستوى أسعار شهر أغسطس الماضي.

التضخم السنوي ارتفاع التضخم السنوي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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