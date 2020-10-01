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بالأسماء.. حركة تنقلات ورؤساء جدد لشركات بقطاع البترول

07:56 م الخميس 01 أكتوبر 2020
بالأسماء.. حركة تنقلات ورؤساء جدد لشركات بقطاع البترول

المهندس طارق الملا

كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تنقلات لرؤساء ونواب رؤساء عدد من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الخميس.

وقالت وزارة البترول، إن الحركة تستهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة، حيث شملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني.

ووفقا للبيان، شملت الحركة التالي أسماؤهم:

- محمد شعبان محمد عبدالعاطي رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للبترول.

- عبدالله بخيت بدر بخيت رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيست زيت بتروليم (زيتكو) اعتباراً من 1 أبريل 2021.

- إبراهيم مصطفى حسين الجوهري رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شقير البحرية للزيت (أوسوكو).

- أسامة مصطفى السيد البغدادي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بترول جنوب أبوزنيمة (بتروزنيمة).

- بدري يماني محمد قاسم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروشهد اعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

- أشرف حسن محمد أبوزينة رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الواحة للبترول.

- عصام الدين فريد عبدالحليم إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة برج العرب للبترول.

- حسين أحمد فرغلي أحمد بدوي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول اعتباراً من 1 إبريل 2021.

- مصطفي السيد أحمد إبراهيم رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل وتوصيل الغاز (بوتاجاسكو).

- ياسر يوسف أبوالعلا الجرشه رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات الفنية وصيانة الأجهزة (صيانكو).

- السيد بشندي محمد السيد رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الضبعة للبترول اعتباراً من 10 نوفمبر 2020.

- هشام محمود حسن نعيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شلاتين للثروة المعدنية.

طارق الملا وزير البترول شركات قطاع البترول حركة تنقلات

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