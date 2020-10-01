التضامن: زيادة دعم "كرامة" 100 جنيه خلال شهر أكتوبر فقط

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيادة الدعم لبرنامج المساعدات "كرامة" ١٠٠ جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من ٤٠٩ آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على ٦٥ عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وبحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس، أضافت الوزيرة أن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى ٥٥٠ جنيها بدلا من ٤٥٠ جنيها ، حيث يحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم ١٥ أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة على كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتمويل والدعم النقدي.

كما أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع كامل الوزير وزير النقل على توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ٧٠ مجانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن فوق ٦٠ عاما.

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي ٣.٦ ملايين أسرة بما يشمل حوالي ١٤.٧ مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج "كرامة" منذ يناير ٢٠٢٠ حتى الآن ١٤٦.٣٧٧ مسنا.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ ٧٥ عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوى، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في ١٣ محافظة هي الأكثر كثافة.

وأشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت ١١٣.٥ مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوى، وتطوير ٧ مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوى وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الأهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها ١٨ جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوى.