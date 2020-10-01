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ACT تفتتح مقرها الجديد بالقرية الذكية باستثمارات 130 مليون جنيه

05:47 م الخميس 01 أكتوبر 2020
ACT تفتتح مقرها الجديد بالقرية الذكية باستثمارات 130 مليون جنيه

علي توفيق

كتب - علاء حجاج:

قال علي توفيق الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركة ACT إن استثمارات المبنى الجديد بالقرية الذكية تبلغ نحو 130 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم بمناسبة افتتاح مقرها الجديد بالقرية الذكية، أن الاستثمارات تشمل البنية التحتية والمباني والتجهيزات المكتبية والفنية والتكنولوجية للمبنى وتبلغ المساحة الإجمالية للمبنى حوالي 5511 متر مربع.

وتعمل شركة ACT في السوق المصري منذ عام 1988 من خلال التعاون والعمل مع أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات في العالم.

وكشف توفيق عن تحقيق الشركة حجم أعمال بقيمة نصف مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري بالرغم من أزمة جائحة كورونا.

علي توفيق شركة ACT القرية الذكية

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