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زيادة جديدة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 5 جنيهات اليوم

04:12 م الخميس 01 أكتوبر 2020
زيادة جديدة في أسعار الذهب.. والجرام يرتفع 5 جنيهات اليوم

أسعار الذهب


كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في الصباح، ليسجل سعر الجرام زيادة نحو 5 جنيهات اليوم.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال منتصف تعاملات اليوم إلى 830 جنيهًا مقابل 827 جنيهًا، في تعاملات الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 949 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6640 جنيهًا.

وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.93%، وتراجع سعر الأوقية بنحو 17.5 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1903 دولارًا في تمام الساعة 3:55 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت بنحو جنيهين للجرام الواحد خلال تعاملات الصباح.

أسعار الذهب

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