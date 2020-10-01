تنظيم الاتصالات يطرح مزايدة بين أورنج واتصالات على ترددات جديدة
كتب- علاء حجاج:
قال مصدر مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمصراوي إنه تم طرح اليوم الخميس مزايدة ترددات جديدة لشركتي أورنج واتصالات بحزمة 20 ميجاهرتز.
وكان تنظيم الاتصالات قد طرح مزايدة منتصف سبتمبر الماضي، على 60 ميجاهرتز ترددات جديدة على شركات المحمول، وتقدمت شركتي فودافون والمصرية للاتصالات we بعروض فنية ومالية للحصول على الترددات الجديدة، بينما لم تتقدم شركتي أورنج واتصالات للمزايدة آنذاك.
وحدد تنظيم الاتصالات سعر الـ 10 ميجا هرتز بـ 150 مليون دولار، كما حدد نظام السداد بالدولار، على أن يتم دفع 50% من قيمة الترددات فور تخصيص الترددات، وتقسيط المبلغ المتبقي على قسطين بالتساوي، وسدادهم خلال 3 سنوات، بالجنيه المصري محسوب على سعر الدولار وقت السداد.
وأطلق الجهاز مزايدة بعد مطالبات من شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق للحصول على ترددات جديدة لتحسين الخدمة.
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