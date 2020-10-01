الإحصاء: 39% انخفاضا بواردات مصر في يوليو و15% تراجعا بالصادرات



كتبت- شيماء حفظي:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الصادرات المصرية والواردات سجلتا انخفاضا خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وأظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن يوليو 2020، الصادرة عن الجهاز اليوم الخميس، انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 15% خلال يوليو الماضي لتبلغ 2.15 مليار دولار مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجعت النشرة تراجع الصادرات في يوليو إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (ملابس جاهزة 22.6%، وأسمدة 4%، ومنتجات البترول 60.9%، والبترول الخام 43.7%).

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (سجاد وكليم بنسبة 7.8%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4%، وأثاث بنسبة 12.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 101.3%)، وفقا للنشرة.

وأظهرت النشرة الشهرية تراجع الواردات بنسبة 39%، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020 مقابل 7.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأضافت النشرة أن انخفاض الواردات بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2%، ومنتجات بترول بنسبة 71.4%، وذرة بنسبة 10.4%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (بترول خام بنسبة 104.3%، وقمح بنسبة 2.2%، وزيوت مكررة بنسبة 4%، وأبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بنسبة 63.7%).