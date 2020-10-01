محمد عبدالله رئيسا تنفيذيا جديد لفودافون مصر خلفا لفرومان
كتب- علاء حجاج:
أعلنت شركة فودافون اليوم الخميس عن تغيير في قيادة الشركة في مصر، ليتم تعيين محمد عبد الله رئيساً تنفيذياً للشركة خلفا لألكسندر فرومان-كورتيل الذي يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا وذلك اعتبارا من الأول من نوفمبر 2020 .
انضم محمد عبد الله إلى فودافون مصر في عام 1998، وتقلد مناصب تنفيذية عديدة فى القطاع التجاري في فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات وآخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد، وقاد منظومة التحول الرقمي في فودافون مصر، بحسب البيان.
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