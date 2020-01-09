"الاستثمار القومي": لا تغيير في الفائدة على شهادة الادخار لأجل عام

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن البنك قرر الإبقاء على فائدة شهادات الاستثمار "ب" التي يطرحها في فروع البنك الأهلي المصري دون تغيير، رغم قرار بنكي الأهلي ومصر بخفض الفائدة 1% على شهادات الإدخار الثلاثية اليوم الخميس.

ويبيع بنك الاستثمار القومي شهادة الاستثمار "ب" لأجل سنة في فروع البنك الأهلي بفائدة سنوية 13.75% يصرف العائد عليها شهريا، كما يطرح شهادة استثمار "ب" لأجل 3 سنوات بفائدة سنوية 13%، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

وخفض بنكا مصر والأهلي المصري، أسعار الفائدة على شهادات الادخار لأجل 3 سنوات، بواقع 1%، اعتبارا من اليوم الخميس.

وأشار منتصر، لمصراوي، إلى أن بنك الاستثمار القومي سيبقي على فائدة شهادات الاستثمار التي يصدرها دون تغيير، حتى قرار البنك المركزي بشأن الفائدة يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسة النقدية.

ويعقد البنك المركزي الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي الجديد، لبحث الفائدة علي الإيداع والإقراض.