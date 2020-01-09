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هبط 6 قروش بالمركزي.. أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات 9-1-2020

04:46 م الخميس 09 يناير 2020
هبط 6 قروش بالمركزي.. أسعار الدولار في 11 بنكا بنهاية تعاملات 9-1-2020

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض متوسط أسعار الدولار في البنوك، بنحو 6 قروش دفعة واحدة خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل متوسط سعر الدولار في البنوك بمصر خلال تعاملات اليوم إلى نحو 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع، مقابل 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع أمس.

وكانت مصادر مصرفية قالت لمصراوي، إن انخفاض الجنيه يرجع إلى زيادة تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ويرصد مصراوي، أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية تعاملات اليوم:

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.

بنك مصر:

سعر الشراء: 15.95 جنيه للشراء

سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر االبيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك البركة:

سعر الشراء: 15.95 جنيها للشراء.

سعر البيع: 16.05 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 15.93 جنيها للشراء.

سعر البيع: 16.03 جنيه للبيع.

بنك العربي الأفريقي:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه لليبع.

بنك التعمير والإسكان:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر اليبع: 16.04 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول:

سعر الشراء: 15.94 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.04 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

سعر الشراء: 15.96 جنيه للشراء.

سعر البيع: 16.06 جنيه للبيع.

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