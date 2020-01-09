شعبة الحاصلات الزراعية: ألف جنيه زيادة في طن العدس بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار العدس، ارتفعت في السوق المحلي، بنحو ألف جنيه للطن، خلال الأسبوع الماضي، نتيجة نقص المعروض في الأسواق.

وأضاف إدريس، أن سعر طن العدس ارتفع إلى 12 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه خلال ديسمبر الماضي.

وأرجع رئيس الشعبة، نقص المعروض بالأسواق إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد من الخارج، مما دفع بعض المستوردين إلى العزوف عن الاستيراد والاكتفاء بالمخزون لديهم.

"سعر الطن العدس وصل إلى 12 ألف جنيه ويضاف له ألف جنيه مصاريف استيراد وبالتالي بعض المستوردين عزفوا عن الاستيراد واكتفوا بالمخزون الموجود لديهم"، بحسب ما قاله رئيس الشعبة.

ويصل متوسط سعر كيلو العدس في الأسواق إلى 16 جنيها، بحسب المنطقة التي يباع بها، وفقا لقول إدريس.

وتوقع المزيد من الارتفاع في الأسعار خلال الفترة القادمة.