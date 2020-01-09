مدينة نصر للإسكان والتعمير: 6.3 مليار جنيه تعاقدات وحجوزات خلال 2019

كتبت- شيرين صلاح:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها حققت تعاقدات وحجوزات خلال 2019 بنحو 6.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة 15% عن العام السابق، حيث حققت نحو 5.5 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة زيادة المبيعات والحجوزات العام الماضي، إلى الطلب القوي على المشروعات السكنية وتنوع المطروح من المنتجات العقارية للأغراض التجارية والإدارية بمشروعها كوبلت بيزنس ديستركيت، بحسب البيان.

وحققت الشركة مبيعات تعاقدية وحجوزات بمشروع التجمع الإداري (طرح جديد) بقيمة 923 مليون جنيه، كما بلغت قيمة مبيعات مشروع نصر حاردنز بنحو 383 مليون جنيه (طرح جديد)، وقيمة مبيعات مشروع كمبوند بقطع الأراضي (طرح جديد) بنحو 139 مليون جنيه، خلال 2019.

وقال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير، "إننا سعداء للغاية لتحقيق رثم قياسي جديد للتعاقدات والحجوزات البيعية".

وأضاف الهيتمي، أن الشركة ملتزمة بتحقيق النمو بصرف النظر عن ظروف السوق، وذلك استنادا لتنوع المحفظة العقارية لمشروعات الشركة زطروحتها في تاج سيتي وسراي.

وتعمل شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري في مصر.