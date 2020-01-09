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فاو: أسعار الغذاء العالمية تبلغ أعلى مستوياتها في 5 أشهر خلال ديسمبر

02:04 م الخميس 09 يناير 2020
فاو: أسعار الغذاء العالمية تبلغ أعلى مستوياتها في 5 أشهر خلال ديسمبر

فاو

القاهرة- وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية صعدت للشهر الثالث على التوالي لتبلغ أعلى مستوياتها في خمسة أشهر في ديسمبر الجاري، مدعومة بزيادات قوية في أسعار الزيوت النباتية والسكر ومنتجات الألبان وكذلك انتعاش أسعار الحبوب، بحسب وكالة رويترز.

وقفز متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2014 عند 181.7 نقطة، بارتفاع 2.5% عن الشهر الماضي.

وبالنسبة للعام بأكمله، بلغ متوسط المؤشر 171.5 نقطة، بارتفاع 1.8% عن 2018 لكن دون الذروة التي بلغها في 2011 عند 230 نقطة.

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