أسعار الذهب تهبط لأقل من 700 جنيه والجرام يخسر 9 جنيهات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للتراجع في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، بعدما صعدت لثلاثة أيام متتالية، تزامنا مع التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وانخفض سعر جرام الذهب في السوق المحلي، اليوم، بنحو 9 جنيهات، مع تراجع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، بعد هدوء حدة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض اليوم إلى نحو 697 جنيها مقابل 706 جنيهات أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 597 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 797 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب إلى 5576 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الأوقية اليوم بنحو 8.99 دولار بنسبة 0.58% مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية العالمية 1547.43 دولار في الساعة 11.53 صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وكانت أسعار الذهب العالمية، قفزت إلى أعلى سعر لها في 7 سنوات، مع بداية تعاملات الأسبوع، بعدما نفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة لقتل القيادي الإيراني قاسم سليماني، فيما ردت إيران بعدها بهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية في العراق، لكنها عادت للتراجع اليوم.