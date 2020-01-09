هاني جنينة رئيسا لقسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة برايم القابضة، في بيان لها، تعيين شوكت المراغي في منصب العضو المنتدب لبرايم لتداول الأوراق المالية، وهاني جنينة رئيسا لإدارة البحوث.

وذكرت الشركة، أن كلا من المراغي وجنينة يمتلكان خبرة واسعة في مجال سوق المال، وقال محمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن "انضمام كلا من المراغي وجنينة مكسب كبير لفريق العمل وخطوة رائعة لمجموعة الشركات".

وأضاف أن ذلك يأتي "في ظل خطة الشركة الاستراتيجية لتوسعاتها السريعة في مجال بنوك الاستثمار وقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية".

ويمتلك المراغي أكثر من 25 عاما من الخبرة في مجال السمسرة وسوق المال، حيث انضم إلى شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية في عام 1999, وشغل منصب العضو المنتدب منذ عام 2009, وقبل ذلك كان المراغي يعمل رئيسا للتداول بشركة الأهلي لتداول الأوراق المالية (حيث كان مدير التداول للمؤسسات المالية وكبار العملاء الأفراد).

وبدأ المراغي مسيرته المهنية في عام 1991 في السعودية في شركة جمال وخالد الجوهر للتجارة والتنمية كمدير محافظ أوراق مالية, وشغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ممثلاً شركات الوساطة المصرية في الفترة من يناير 2015 وحتى يناير 2016, وكذلك شغل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية منذ فبراير2016 وحتى بداية 2020.

ويعمل هاني جنينة كمدرس مساعد لعلوم إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسبق أن شغل منصب وكيل محافظ مساعد للتطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، وسبق لجنينة إدارة البحوث في مجموعتي بلتون فاينانشال، وفاروس لتداول الأوراق المالية.

وشغل جنينة قبل ذلك منصب اقتصادي أول في بيت التمويل الخليجي في مملكة البحرين، والبنك الأهلي السعودي بالمملكة العربية السعودية، والمجموعة المالية هيرميس، وفقا للبيان.