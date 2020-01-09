أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس أسعار الذهب أحداث ليبيا الهجوم الايراني نانسي عجرم الأفضل في أفريقيا حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 9-1-2020

11:50 ص الخميس 09 يناير 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 9-1-2020

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 23 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الأسماك سوق العبور السمك البلطي السمك البوري

الخبر التالى:

هاني جنينة رئيسا لقسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد استقرار الأحوال الجوية