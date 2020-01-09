ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 9-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 23 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفيله البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 40 و50 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.