الدولار ينخفض في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 9-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس، بينما تراجع في 3 بنوك، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، فيما استقر في 7 بنوك أخري.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، القاهرة، والتجاري الدولي إلى 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية عند 15.98 جنيه للشراء، و16.08 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك والتعمير والإسكان عند 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 16 جنيها للشراء، و16.10 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.01 جنيه للشراء، و16.11 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.02 جنيه للشراء، و16.10 جنيه للبيع.