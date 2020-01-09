البورصة تصعد 1% مع بداية تعاملات الخميس 9-1-2020

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.09%مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 13690 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 2.5%%، مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 13542 نقطة.