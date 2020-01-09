معدل التضخم السنوي يرتفع لأعلى مستوى في 5 أشهر خلال ديسمبر

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي لأعلى مستوى في 5 أشهر، ليسجل 6.8% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي، بحسب بيان صحفي لجهاز التعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

ولكن معدل التضخم السنوي خلال ديسمبر انخفض مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2018، حيث سجل وقتها 11.1%.

ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.

وسجل معدل التضخم الشهري لشهر ديسمبر معدلًا سالبا 0.2% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات جهاز الإحصاء.

وكان معدل التضخم السنوي في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ مايو الماضي، وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة السابقة عليه.

وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة، ومن ضمنها تعويم الجنيه، ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

لكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو 2018 مع رفع أسعار الوقود.

وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى على مدار شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، ثم ارتفع مجددًا في شهري يناير وفبراير، وانخفض مجددا في شهري مارس وأبريل، قبل أن يعود للارتفاع في مايو الماضي، ثم شهد هبوطا حادا في شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضية رغم رفع أسعار الوقود والكهرباء في يوليو.

ويهدف البنك المركزي إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.