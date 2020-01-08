هبوط المؤشرات الرئيسية بالبورصات الخليجية بعد رد إيران على أمريكا

القاهرة- وكالات:

أغلقت البورصات الرئيسية في الخليج على هبوط اليوم الأربعاء بعد أن شنت إيران هجوما صاروخيا على قاعدتين أمريكيتين في العراق، في حين استمرت خسائر أرامكو، بحسب وكالة رويترز.

وثأرت إيران لمقتل قائدها العسكري قاسم سليماني بطائرة مسيرة أمريكية في العراق، في هجوم أجج المخاوف من صراع شامل في الشرق الأوسط وأدى لعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن طهران لا تريد حربا وإن الضربات "أتمت" ردها على الغارة الأمريكية، مما ساعد في كبح الاتجاه الصعودي للنفط والذهب.

ونزل المؤشر السعودي 0.9% مع هبوط جميع أسهم البنوك السعودية إلا واحدا. وفقد سهم مصرف الراجحي 0.9% في حين نزل سهم مجموعة سامبا المالية 2.2%.

وهبط سهم أرامكو السعودية المملوكة للدولة 0.4% إلى 34.2 ريال (9.12 دولار) لتستمر خسائره لليوم الرابع على التوالي. وكان السهم فتح على 34 ريالا، مسجلا أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر.

وووفقًا لوكالة رويترز نزلت أسهم شركة النفط العملاقة نحو 12% من أعلى مستوى لها 38.70 ريال المسجل في 12 ديسمبر، لكنها تظل مرتفعة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار.

وانخفض مؤشر دبي 1.2% حيث فقد أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 2.3% وهبط سهم إعمار العقارية 1.2%.

وفي أبوظبي، هبط المؤشر 0.7%، مدفوعا بخسائر أكبر بنوك الإمارات، بنك أبوظبي الأول، 1.1% وهبوط سهم اتصالات 0.6%.

وفقد المؤشر القطري 0.4%، إذ نزل سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.8% وهبط سهم قطر للوقود 1.1%.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 2.5% في أول جلسة يحقق فيها مكاسب منذ بداية العام، كما ارتفعت أسهمه الثلاثين. ومازال المؤشر منخفضا عن 3% منذ بداية السنة.

وقفز سهم البنك التجاري الدولي 3.2% والقابضة المصرية الكويتية 5.7%.