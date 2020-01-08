البورصة تتجاهل الأحداث بين أمريكا وإيران وتقفز 2.5% بنهاية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري، بدعم من مشتريات العرب والأجانب، رغم التوترات الكبيرة في المنطقة بعد هجوم إيران على قوات أمريكية بالعراق.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.5% مع نهاية التعاملات، إلى مستوى 13542 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.3% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.74%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم والسندات بقيمة 54.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 10.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 65 مليون جنيه.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، إن ارتفاع مؤشرات البورصة يرجع إلى وصول رسائل طمأنة للمستثمرين وهو ما دفعهم إلى العودة لشراء الأسهم مرة ثانية.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة رسائل للمصريين في كلمته الاثنين الماضي بكاتدرائية الميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مشاركته الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد، حيث طمأن الرئيس المصريين قائلا" أنا شايف المصريين قلقانين.. أنتم قلقانين من إيه.. مفيش مجال للقلق لسبب واحد؛ والسبب إن إحنا مع بعض وطول ما إحنا مع بعض محدش يقدر يعمل فينا حاجة".

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل حاد منذ بداية الأسبوع الجاري بشأن التوترات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط خلال الأيام الأخيرة خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان تركيا إرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.53%، مع نهاية تعاملات الاثنين الماضي، إلى مستوى 13212 نقطة.